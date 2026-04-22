Salud de las mujeres: Córdoba busca mejorar diagnóstico y tratamiento

La Legislatura Histórica de Córdoba fue escenario este miércoles de la “Jornada por la Salud Integral de las Mujeres”, un encuentro que reunió a referentes del ámbito sanitario, académico y gubernamental para analizar estrategias que fortalezcan la atención y el acceso a la salud en toda la provincia.

El eje central estuvo puesto en optimizar el recorrido asistencial de pacientes con cáncer de mama, desde el primer contacto con el sistema de salud hasta el inicio del tratamiento, identificando barreras y oportunidades de mejora.

La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, el Gobierno provincial, la Unicameral cordobesa y la empresa biofarmacéutica AstraZeneca.

Durante la jornada, especialistas remarcaron la importancia de generar evidencia sólida para orientar decisiones clínicas y sanitarias. En ese marco, se presentaron avances de un proyecto provincial que busca mejorar la atención de pacientes con cáncer de mama, a partir de una base de datos unificada, anónima y segmentada según cobertura.

Además, se destacó la necesidad de una articulación entre hospitales públicos, instituciones del interior y el sector privado para garantizar trazabilidad en los tratamientos, coherencia clínica y escalabilidad en las soluciones.

El encuentro también incluyó espacios de debate enfocados en la prevención, los cuidados a lo largo de la vida y los derechos de las mujeres, así como en el estado actual del estudio sobre cáncer de mama y sus próximos pasos.