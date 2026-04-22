Santa María de Punilla: Se recambian las luminarias y se arreglan las calles

La Municipalidad de Santa María de Punilla encaró una serie de obras públicas que tienen impacto directo sobre la vida de los vecinos de la localidad. Se realizan trabajos de alumbrado público, arreglo de calles y limpieza de podas en distintos sectores del ejido urbano y se priorizan las inversiones en los barrios más afectados por las lluvias.

Según pudo conocerse, en los últimos días se avanzó con la colocación de nuevas columnas de alumbrado y luminarias LED en la calle Echeverría (entre Jerónimo Luis de Cabrera y Albornoz, del barrio Villa Aurora) y en la calle San José (entre Echeverría y Lugones) de Villa Bustos.

Asimismo, se encaró la limpieza de podas y ramas en las calles Independencia y José Hernández, Lavalle y Albornoz y en el Pasaje Simón Bustos.