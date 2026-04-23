Bialet Massé se sumó a la Diplomatura en Seguridad Ciudadana

Bialet Massé. El último martes se realizó en la ciudad de Cosquín el acto que dio inicio al cursado de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana, brindada por la Universidad Nacional de Villa María.

En la jornada estuvo presente el secretario de Prevención del Gobierno Provincial José Gualdoni, el intendente Eduardo Reyna e intendentes de la región.

Seis agentes pertenecientes a la Dirección de Prevención Municipal de Bialet Massé comenzaron el cursado de dicha Diplomatura.

Esta acción garantiza la capacitación del personal y por lo tanto, un mejor servicio a la comunidad.

