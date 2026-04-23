Capilla del Monte: llega la 2da. convocatoria al Proyecto Impulsa

Capilla del Monte. El Municipio de Capilla del Monte, la Universidad Provincial de Córdoba a través de su sede Regional y la Cámara de Turismo de la ciudad, abren postulaciones a comerciantes relacionados al turismo interesados en participar en la segunda edición del Proyecto Impulsa.

¿De qué se trata?: Es un servicio de consultoría gratuito, brindado por estudiantes de carreras de marketing, administración, diseño y turismo de la UPC Sede Capilla del Monte y por profesionales del Municipio.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

Está destinado a comerciantes o prestadores del sector turístico de Capilla del Monte, quienes recibirán asesoramiento comercial y publicitario personalizado.

Las preinscripciones pueden realizarse en las oficinas de Turismo o vía Whatsapp al 3548614515 hasta el 27/4.

