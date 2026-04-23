Continúa la Escuela Municipal de Oficios de La Cumbre

La Cumbre. El municipio de La Cumbre continúa apostando al crecimiento de la comunidad. Después de un gran primer año, ayer celebraron la continuidad de la Escuela Municipal de Oficios de La Cumbre, un espacio que sigue generando oportunidades reales para que más vecinos y vecinas puedan capacitarse, aprender y proyectar su futuro.

"Es una enorme satisfacción ver cómo esta iniciativa crece, se fortalece y acompaña a quienes buscan nuevas herramientas para emprender, formarse y progresar. Desde el lunes 27 , podés inscribirte a los nuevos cursos de este segundo año. Te esperamos en el CIC La Cumbre, de 9 a 13 hs. Los cursos son gratuitos y con cupo limitado", dijeron desde el área de Educación del municipio.

