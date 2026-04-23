Córdoba impulsa obras con inversión privada y gestión mixta

La Municipalidad de Córdoba firmó acuerdos con empresas privadas para ejecutar obras de infraestructura urbana bajo un esquema de gestión mixta, una herramienta que apunta a acelerar intervenciones clave mediante inversión conjunta.

Los convenios fueron rubricados por el intendente Daniel Passerini junto a representantes del sector privado, en el marco de la Ordenanza 13.557, que regula este tipo de articulación. La modalidad contempla que las firmas financien y ejecuten trabajos, mientras el municipio aporta materiales, control técnico y planificación.

Entre las obras previstas, se destaca la pavimentación de 370 metros de la calle Lola Mora, en el sector sudeste, lo que mejorará la conectividad y el escurrimiento en barrios como Ciudad Evita, Las Tablitas y Ampliación 1° de Mayo.

Además, en la zona norte, se completará la infraestructura de la calle De Los Moldavos, con pavimento, desagües, agua potable, cloacas y alumbrado público, facilitando el desarrollo logístico e industrial del área.

El modelo prevé que, una vez finalizadas las obras y cumplido el período de garantía, las mismas pasen a formar parte del dominio público municipal sin costo adicional.