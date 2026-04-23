Córdoba impulsa obras con inversión privada y gestión mixta

Obras urbanas
Córdoba impulsa obras con inversión privada y gestión mixtaEl esquema de gestión mixta permitirá avanzar con pavimento, desagües y servicios en distintos sectores de la ciudad
La Municipalidad de Córdoba firmó acuerdos con empresas privadas para ejecutar obras de infraestructura urbana bajo un esquema de gestión mixta, una herramienta que apunta a acelerar intervenciones clave mediante inversión conjunta.
Los convenios fueron rubricados por el intendente Daniel Passerini junto a representantes del sector privado, en el marco de la Ordenanza 13.557, que regula este tipo de articulación. La modalidad contempla que las firmas financien y ejecuten trabajos, mientras el municipio aporta materiales, control técnico y planificación.
Entre las obras previstas, se destaca la pavimentación de 370 metros de la calle Lola Mora, en el sector sudeste, lo que mejorará la conectividad y el escurrimiento en barrios como Ciudad Evita, Las Tablitas y Ampliación 1° de Mayo.
Además, en la zona norte, se completará la infraestructura de la calle De Los Moldavos, con pavimento, desagües, agua potable, cloacas y alumbrado público, facilitando el desarrollo logístico e industrial del área.
El modelo prevé que, una vez finalizadas las obras y cumplido el período de garantía, las mismas pasen a formar parte del dominio público municipal sin costo adicional.