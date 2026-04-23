Huerta Grande: dictará una capacitación para microemprendedores

Huerta Grande. El municipio de Huerta Grande anunció que el viernes 8 de mayo, entre las 9,30 hs y las 12 hs, se llevará a cabo una capacitación para microemprendedores.

Será una oportunidad para aprender, mejorar la producción y potenciar cada emprendimiento.

Temáticas

• Producción de conservas vegetales, escabeches, dulces y mermeladas

• Sistema de rotulado según el Código Alimentario

• Requisitos para la comercialización y exhibición en góndola

El curso de dictará en el SUM de la Municipalidad de Huerta Grande- Hipólito Yrigoyen 512-. La actividad gratuita para microemprendedores y personas interesadas en iniciar o mejorar su producción.

