Tecnológicas de Córdoba se muestran en Miami con foco en IA

Empresas tecnológicas de Córdoba participan esta semana en Miami de eMerge Americas 2026, una de las principales conferencias del sector en el continente, con el objetivo de posicionar sus soluciones en el mercado estadounidense.

La delegación es encabezada por la Agencia ProCórdoba y está integrada por 12 firmas y el Córdoba Clúster, que buscan generar vínculos comerciales y explorar oportunidades de negocio en uno de los mercados más demandantes en tecnología.

En ese marco, se desarrolló el evento Córdoba Tech Talks, donde las empresas presentaron aplicaciones concretas en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, orientadas a mejorar operaciones, automatizar procesos y fortalecer capacidades digitales en organizaciones.

La actividad incluyó además una instancia de speed networking para facilitar el contacto directo con inversores, empresarios y referentes del sector tecnológico de Estados Unidos.

El encuentro se realizó en ManaTech, un espacio de innovación en Miami, en simultáneo con la Argentina Tech Week, donde se exhibe el ecosistema tecnológico del país.

Según datos del sector, el mercado de inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad en Estados Unidos supera los 4.700 millones de dólares y podría duplicarse en los próximos años, lo que explica el interés de las empresas cordobesas en posicionarse en ese escenario.

Desde la organización destacaron que la participación en este tipo de eventos permite consolidar a Córdoba como uno de los polos tecnológicos más relevantes de América Latina.