Un club de Córdoba amplía su playón con ayuda del programa Manos

El Club Sportivo Empalme, ubicado en el sureste de la ciudad de Córdoba, consolidó mejoras en su infraestructura y actividades gracias al acompañamiento del programa Manos, impulsado por la Agencia Córdoba Joven.

Durante una visita realizada esta semana, el presidente del organismo, José Ignacio Scotto, recorrió las instalaciones para relevar el impacto de los aportes entregados en 2025, que incluyeron materiales deportivos y de construcción.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentran trabajos de pintura en distintos sectores del predio y la ampliación del playón deportivo, un espacio clave para la práctica de actividades y el encuentro de jóvenes del barrio.

La recorrida también permitió reforzar el vínculo con la institución, con el compromiso de continuar acompañando su crecimiento a través de distintas iniciativas destinadas a las juventudes.

El programa Manos busca promover la participación juvenil mediante proyectos comunitarios, desde la detección de necesidades hasta la gestión de recursos para concretar mejoras en sus entornos.

Desde la Agencia Córdoba Joven indicaron que la propuesta apunta a fortalecer el compromiso social de los jóvenes y potenciar espacios de desarrollo en distintos barrios de la provincia.