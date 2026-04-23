Valle Hermoso: todo listo para la Feria del Libro 2026

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Córdoba
jueves, 23 de abril de 2026 · 00:19

Valle Hermoso. El área de Cultura de Valle Hermoso comunicó que todo está listo para la Feria del Libro 2026 “Valle Lee, Siente y Sueña”, que se desarrollará los días 7, 8 y 9 de mayo.
"Valle Hermoso se llena de historias, imaginación y cultura para toda la familia. Vení a disfrutar de stands de editoriales, stands de escuelas, presentaciones de libros, rondas de escritores,  visitas guiadas, teatro y  espectáculos infantiles", detallaron.
El programa indica que habrá actividades de promoción de la lectura, una estatua susurradora y stands de municipios de Punilla.
Esta edición, la carpa estructural estará frente al Centro Cultural (Walter Consalvi 234).
"Tres días para leer, sentir y soñar un poco más despiertos", destacaron desde el municipio.
 

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