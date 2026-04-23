Valle Hermoso: todo listo para la Feria del Libro 2026

Valle Hermoso. El área de Cultura de Valle Hermoso comunicó que todo está listo para la Feria del Libro 2026 “Valle Lee, Siente y Sueña”, que se desarrollará los días 7, 8 y 9 de mayo.

"Valle Hermoso se llena de historias, imaginación y cultura para toda la familia. Vení a disfrutar de stands de editoriales, stands de escuelas, presentaciones de libros, rondas de escritores, visitas guiadas, teatro y espectáculos infantiles", detallaron.

El programa indica que habrá actividades de promoción de la lectura, una estatua susurradora y stands de municipios de Punilla.

Esta edición, la carpa estructural estará frente al Centro Cultural (Walter Consalvi 234).

"Tres días para leer, sentir y soñar un poco más despiertos", destacaron desde el municipio.

