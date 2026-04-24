Invitan a bailar gratis en el Parque Sarmiento este sábado

La Municipalidad de Córdoba invita a vecinos y vecinas a sumarse a una nueva edición de “Yo participo bailando”, que se desarrollará este sábado 25 de abril desde las 16 en el Parque Sarmiento, en el sector del Mirador del Coniferal.

La actividad, libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana y Juventud y propone una tarde de encuentro, movimiento y disfrute al aire libre.

Con la coordinación de profesores de baile, el espacio se transformará en una pista a cielo abierto donde la música y la participación serán protagonistas. La iniciativa busca fomentar la actividad física y el uso de espacios públicos desde una perspectiva integradora.

El programa “Yo participo bailando” viene recorriendo distintos barrios de la ciudad, con presencia en plazas, clubes y espacios comunitarios. En ese marco, academias de danza y grupos locales forman parte de cada jornada, consolidando un trabajo sostenido con la comunidad.

Además de las clases abiertas, las jornadas incluyen instancias de formación y encuentros que promueven el baile como herramienta de inclusión, participación y bienestar.