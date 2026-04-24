La Defensoría del Pueblo recibió a estudiantes para iniciar prácticas profesionales

La Defensoría del Pueblo dio inicio a una nueva etapa de prácticas profesionales con la incorporación de estudiantes de Derecho y Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), junto a alumnos de la Universidad Siglo 21.

Durante la jornada, se formalizó un convenio con la Facultad de Psicología de la UNC. En la actividad participaron la secretaria general Constanza Monayar, junto a representantes de las áreas de Juventudes y de Coordinación General. Además, se llevó a cabo una reunión de inicio en la que se presentó el funcionamiento interno de la institución y la dinámica de trabajo de sus distintas áreas.

En este marco, los estudiantes de Derecho desarrollarán proyectos vinculados a su formación académica, mientras que los de Psicología se integrarán a diferentes equipos para realizar prácticas y avanzar en sus trabajos finales. También participaron practicantes del año 2025, quienes compartieron sus experiencias.

Por su parte, alumnos de la Universidad Siglo 21 comenzaron sus Prácticas Solidarias y se sumarán a las actividades que lleva adelante la Defensoría.