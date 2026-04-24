La Falda: comenzaron las obras de adoquinado en Costanera del Lago

La Falda. El municipio de La Falda continúa interviniendo diversas calles de tierra de la ciudad. En esta ocasión se intervinieron aproximadamente 220 metros lineales en Costanera del Lago, con obras que contemplan adoquinado, cordón cuneta e iluminación, con el objetivo de mejorar la circulación, la seguridad y la puesta en valor de este sector de la ciudad.

En esta primera etapa se realizaron trabajos de nivelación del suelo y demarcación, dando inicio a una obra que busca transformar y ordenar este espacio público.

"Seguimos trabajando para mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de nuestros vecinos", destacaron desde el municipio.

