Mozos y camareras corrieron con bandejas en Córdoba

La ciudad de Córdoba fue escenario de una nueva edición de la Carrera de Mozos y Camareras, un evento que convocó a trabajadores gastronómicos en el Parque del Bicentenario y que combinó destreza, velocidad y precisión.

La actividad, organizada por UTHGRA Córdoba y acompañada por la Provincia, reunió a participantes que recorrieron el circuito con bandejas en mano, poniendo a prueba su equilibrio en un entorno abierto al público.

Durante la jornada se desarrollaron distintas categorías con premios, consolidando la propuesta como un espacio de reconocimiento al oficio y de encuentro entre trabajadores del sector.

Entre los participantes, Nelson Calvimonte destacó la experiencia y valoró la posibilidad de compartir con colegas. Con 59 años y una vida ligada a la gastronomía, aseguró que lleva “la gastronomía en el alma” y remarcó que se trató de “una jornada muy linda y de mucho disfrute”.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, encabezó el encuentro y subrayó la importancia del sector gastronómico en la economía local. Señaló que cada trabajador representa una historia de esfuerzo y que el crecimiento debe estar acompañado por oportunidades y empleo.

Por su parte, el secretario general de UTHGRA Córdoba, Juan Rousselot, destacó el acompañamiento institucional y el compromiso con los trabajadores, mientras que el dirigente nacional Luis Barrionuevo remarcó la necesidad de sostener políticas que fortalezcan el empleo y la actividad económica.