Ofrecen atención psicológica y terapia floral en Huerta Grande

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Córdoba
viernes, 24 de abril de 2026 · 02:05

Huerta Grande. Acompañar, escuchar y cuidar la salud mental es fundamental en cada etapa de la vida. Bajo este lema, el municipio de Huerta Grande presenta a la  Lic. Arancio Julieta Rocío que brinda atención psicológica y terapia floral para adolescentes, jóvenes y adultos, ofreciendo un espacio de contención y bienestar.
La profesional atiende todos los jueves por la tarde, bajo la modalidad online o presencial en el Centro de Salud Benito Soria
Turnos y consultas: 421 450 – 3548 594 723.
 

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