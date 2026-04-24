Ofrecen atención psicológica y terapia floral en Huerta Grande

Huerta Grande. Acompañar, escuchar y cuidar la salud mental es fundamental en cada etapa de la vida. Bajo este lema, el municipio de Huerta Grande presenta a la Lic. Arancio Julieta Rocío que brinda atención psicológica y terapia floral para adolescentes, jóvenes y adultos, ofreciendo un espacio de contención y bienestar.

La profesional atiende todos los jueves por la tarde, bajo la modalidad online o presencial en el Centro de Salud Benito Soria

Turnos y consultas: 421 450 – 3548 594 723.

