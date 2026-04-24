Paso Viejo entra en la recta final para mejorar el agua potable

La comuna de Paso Viejo, en el departamento Cruz del Eje, está a punto de contar con un sistema de agua potable renovado, luego de que la obra de refuerzo alcance un avance del 98,5% en su ejecución.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, busca resolver las limitaciones del sistema actual y garantizar una mejor provisión para los vecinos, especialmente en los sectores más alejados del casco urbano.

Los trabajos incluyen una nueva perforación de 160 metros de profundidad, la instalación de una electrobomba sumergible y la construcción de una sala técnica equipada para cloración y bombeo.

Además, se montaron dos tanques elevados de 25.000 litros cada uno, ubicados en los sectores sur y oeste, junto a una red de cañerías de aproximadamente 3.700 metros. También se incorporarán 500 medidores domiciliarios para optimizar la distribución y el control del servicio.

La intervención apunta a mejorar la presión y asegurar la cobertura en toda la localidad, que hasta ahora dependía del acueducto Pichanas–El Chacho y de una perforación existente que no alcanzaba a abastecer con normalidad a todos los barrios.

Con esta obra, más de mil habitantes de Paso Viejo verán mejoras en el servicio, en el marco del Plan de Igualdad Territorial que busca fortalecer la infraestructura básica en el noroeste cordobés.