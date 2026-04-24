Presentarán el Archivo Histórico Digital y del Día de los Orígenes en Rosario del Saladillo

Rosario del Saladillo. En el marco de una actividad orientada a la puesta en valor del patrimonio histórico local, se llevará a cabo hoy la presentación del Archivo Histórico Digital de Rosario del Saladillo, junto con la exposición del proceso de investigación que permitió establecer el Día de los Orígenes.

En febrero de 2025, los historiadores Carlos Alfredo Ferreyra Bertone y Facundo Santiago Seara fueron convocados con el objetivo de establecer, mediante una investigación histórico-documental de carácter sistemático, una referencia fundacional verificable para el surgimiento de la localidad de Rosario del Saladillo. El estudio se orientó a reconstruir el proceso mediante el cual un espacio rural de frontera, articulado inicialmente en torno a dinámicas de poblamiento disperso, adquirió progresivamente una estructura urbana definida y reconocimiento institucional.

La investigación se inscribió en el marco de los denominados “loteos eclesiásticos”, modalidad característica del tardío siglo XIX en la provincia de Córdoba, mediante la cual propietarios rurales promovían la conformación de núcleos urbanos a partir de la donación de tierras a la Iglesia, institución que asumía un rol organizador en contextos de limitada presencia estatal. En este sentido, el caso de Rosario del Saladillo presenta rasgos típicos de estos procesos, combinando iniciativa privada, institucionalidad eclesiástica y posterior consolidación comunitaria.

Como pieza documental central, el estudio identificó el acta de donación suscripta el 24 de mayo de 1892 por el propietario Javier García, mediante la cual se transfieren tierras al Arzobispado de Córdoba con el fin explícito de erigir una iglesia, una escuela, una casa parroquial y establecer el trazado de una futura villa. Este documento constituye la primera evidencia precisa, formal y verificable de una voluntad fundacional orientada a la creación de un núcleo urbano, superando las etapas previas en las que el lugar funcionaba como paraje de tránsito o asentamiento rural disperso.

A partir del análisis comparado de fuentes archivísticas provinciales, eclesiásticas, cartográficas y catastrales, la investigación determinó que dicha fecha representa el momento fundacional de la localidad, en tanto expresa de manera inequívoca una intencionalidad organizativa, institucional y territorial. En consecuencia, se estableció el 24 de mayo de 1892 como fecha de origen de Rosario del Saladillo, identificando a Javier García como fundador del asentamiento, en virtud de su decisión de disponer material y jurídicamente las condiciones para su surgimiento.

El estudio permitió asimismo reconocer que la consolidación efectiva del núcleo poblacional fue un proceso posterior, evidenciado en la progresiva regularización de la propiedad durante las primeras décadas del siglo XX y en la aparición de registros administrativos formales hacia la década de 1930, lo que confirma la distancia entre el acto fundacional y la estructuración institucional plena del poblado.

En función de esta determinación historiográfica, la Comuna de Rosario del Saladillo otorgó reconocimiento oficial a la fecha establecida como origen de la localidad, destacando el rigor metodológico del estudio, la solidez de las fuentes analizadas y su relevancia para la construcción de la identidad histórica y la memoria colectiva de la comunidad.

