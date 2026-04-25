Analizan la reforma laboral en una jornada abierta en Córdoba

La Escuela de Abogados del Estado de Córdoba continuará con el análisis de la reciente Ley de Modernización Laboral 27.802 en una nueva jornada de su ciclo de conferencias gratuitas, prevista para el miércoles 29 de abril a las 17.

El encuentro forma parte de una serie de exposiciones impulsadas ante las múltiples implicancias que generó la reforma en el ámbito jurídico y laboral. La actividad será presentada por la directora de la institución, Mariana Boschetto.

El temario estará a cargo de tres especialistas. Itatí Demarchi, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, abordará las modificaciones en materia de tutela sindical y prácticas desleales.

Por su parte, el magíster y especialista en Derecho Laboral Aníbal Paz disertará sobre asamblea, huelga y negociación colectiva. En tanto, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Carlos Toselli, analizará el impacto de la reforma en el modelo sindical.

El ciclo es organizado por la Fiscalía de Estado de Córdoba y apunta a la capacitación continua de profesionales, con foco en la actualización jurídica.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta minutos antes del inicio de la actividad y pueden realizarse a través de los canales oficiales de la Escuela de Abogados del Estado.