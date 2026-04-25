El Kempes recibe la primera Copa Mundial de speedline highline

Córdoba será escenario este fin de semana de un evento sin precedentes en el país: la primera Copa Mundial de Speedline Highline, que se desarrollará entre este viernes y domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La competencia reunirá a atletas de élite provenientes de diez países, en una disciplina extrema que combina velocidad, equilibrio y precisión a gran altura. La modalidad consiste en recorrer 100 metros sobre una cinta de apenas una pulgada de ancho, suspendida a más de 20 metros del suelo, en el menor tiempo posible.

Entre los principales protagonistas se destaca el brasileño Matheus Vidal, actual poseedor del récord mundial con un tiempo de 46,76 segundos. También participarán el polaco Jakub, el colombiano Diego Molano, la subcampeona mundial Erika Sedlacek y los argentinos Florencia Muñoz y Gonzalo Caturelli, campeones nacionales.

El certamen cuenta con el aval de la International Slackline Association y es organizado con el acompañamiento de la Federación Argentina de Slackline.

Además del espectáculo deportivo, la propuesta busca acercar esta disciplina al público con un formato accesible y pensado para toda la familia. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de la plataforma Al Pogo, mientras que los menores de 10 años ingresan sin cargo.

El cronograma comenzará este viernes con las pruebas de los atletas. El sábado se realizarán las clasificaciones en ramas femenina y masculina, y el domingo, entre las 10 y las 18, se disputarán las semifinales y finales que definirán a los campeones de esta primera edición histórica.