Córdoba impulsa un refugio nocturno en el ex Concejo Deliberante

El municipio de Córdoba firmó un convenio con Cáritas para fortalecer la atención a personas en situación de calle, en el marco de una estrategia de abordaje integral que articula al Estado con organizaciones sociales.

El acuerdo prevé la puesta en valor del edificio del antiguo Concejo Deliberante, que será destinado a funcionar como espacio de contención nocturna. Allí se ofrecerán condiciones básicas para pernoctar, además de acceso a alimentación, higiene, atención en salud y acompañamiento profesional.

Desde el área de políticas sociales destacaron que la situación de calle implica una vulneración profunda de derechos, por lo que requiere intervenciones sostenidas y trabajo en red. En ese sentido, remarcaron la importancia de la articulación entre instituciones públicas, organizaciones y la comunidad.

El proyecto cuenta con la participación de distintas entidades sociales y religiosas que ya trabajan en la asistencia diaria, como hogares y centros de atención, y busca consolidar una red de contención más amplia en la ciudad.