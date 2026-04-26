La Provincia duplicó el recupero y distribuyó casi $6.000 millones

El Gobierno de Córdoba consolidó un fuerte crecimiento en el recupero de gastos en salud, lo que permitió distribuir casi 6.000 millones de pesos entre el personal sanitario como parte de una política de reinversión en el sistema.

Con los haberes de marzo, cerca de 15 mil agentes del Ministerio de Salud recibieron el tercer pago de la Asignación Estímulo. En esta etapa se acreditaron $1.909.250.875, elevando el total acumulado a $5.894.519.873.

El incentivo se financia con recursos provenientes del recupero de prestaciones sanitarias correspondientes al período entre octubre de 2025 y febrero de 2026, en el marco de lo establecido por la Ley 8.373. Se trata de una suma no remunerativa, variable y de liquidación semestral.

El crecimiento del recupero fue determinante para sostener esta política. Mientras que en 2024 la recaudación alcanzó los $8.110 millones, en 2025 superó los $17.338 millones, lo que implica un incremento superior al 100%.

Desde la Provincia señalaron que este resultado responde a una mayor demanda de servicios, mejoras en los procesos de facturación y una gestión más eficiente en el cobro, reduciendo la mora y optimizando ingresos.

En este esquema, el 30% de los fondos recuperados se destina a la asignación estímulo, generando un vínculo directo entre el desempeño del sistema y el reconocimiento al personal.

La medida se enmarca en el Plan de Fortalecimiento Hospitalario, que impulsa la descentralización y la transferencia de recursos a los hospitales. Durante 2025, los establecimientos recibieron más de $4.473 millones para mejorar su capacidad de respuesta y agilizar la gestión cotidiana.