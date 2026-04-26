Restauraron el monumento a Bustos frente al Centro Cívico

La Provincia finalizó la restauración de la escultura ecuestre de Juan Bautista Bustos, ubicada frente al Centro Cívico, en el marco del plan de revalorización del patrimonio escultórico y del arte público en el Parque del Bicentenario.

La intervención se centró en la recuperación y protección de la obra, considerada el principal ícono del predio. Según explicó el director general de Preservación de Espacios Públicos, Leandro Prone, los trabajos incluyeron la restauración de la pátina del bronce y la aplicación de tratamientos específicos para su conservación.

La escultura, realizada por el artista Marcelo Hepp, representa en tamaño real al primer gobernador de Córdoba montado a caballo y se encuentra emplazada sobre un pedestal de más de tres metros, ocupando un lugar central en el parque.

Las tareas fueron ejecutadas por un equipo técnico especializado, con la participación del escultor Ricardo Zavala, quien detalló que se realizaron limpiezas con jabones neutros y la aplicación de ceras y glicerinas para recuperar la terminación original y reforzar la protección frente a las condiciones climáticas.

La restauración se integra a una refuncionalización más amplia del parque, que abarca 36 mil metros cuadrados y suma especies nativas, juegos infantiles sostenibles, sectores de calistenia y senderos peatonales, con el objetivo de consolidarlo como un espacio verde abierto a la comunidad.

En paralelo, se completó la instalación artística “Amo CBA”, diseñada por el arquitecto Damián Revelli. La estructura, construida en hormigón y con un peso de entre 800 y 1.000 kilos por letra, se ubica en un punto estratégico que permite capturar vistas del río, los puentes y el Centro Cívico, convirtiéndose en un nuevo atractivo urbano.

La escultura de Bustos forma parte del entorno del Centro Cívico desde 2016 y es una de las piezas más representativas del parque, que continúa consolidándose como un espacio de encuentro, recreación y valorización cultural en la ciudad.