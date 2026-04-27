Capilla del Monte: vacunarán contra la gripe en el Club Balumba

Capilla del Monte. El Municipio de Capilla del Monte informó que la vacunación antigripal y vacunas del calendario nacional 2026 se realizarán este martes 28 de abril, de 9 a 12 hs, en el Club Balumba (Av. Pueyrredón esq. Figueroa Alcorta).

El equipo del Hospital Municipal Dr. Luqui estará vacunando de forma gratuita a adultos mayores, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y grupos de riesgo. Además, participarán Ojos en Alerta y la Secretaría de Acción Social brindando información a los vecinos.