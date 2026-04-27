Comienza la entrega de semillas del programa La Huerta en Tu Hogar

El Gobierno de Córdoba puso en marcha la entrega de semillas correspondiente a la temporada otoño-invierno del programa “La Huerta en Tu Hogar”, que alcanzará a más de 40 mil beneficiarios en toda la provincia.

Según se informó, las semillas ya fueron distribuidas en distintos puntos de entrega, entre ellos municipalidades y agencias zonales. Las personas inscriptas recibirán la notificación a través de Ciudadano Digital (CiDi) y del correo electrónico declarado, donde se indicarán los lugares, días y horarios para retirar los kits.

En esta edición, el programa llegará a 40.278 beneficiarios que se registraron de manera gratuita mediante CiDi nivel 2, cumpliendo con el requisito de ser mayores de edad.

Los kits incluyen especies propias de la temporada otoño-invierno como perejil, rúcula, acelga, espinaca, remolacha y repollo. Además, habrá kits comunitarios destinados a superficies de 50, 100 y 200 metros cuadrados, que suman también arvejas, habas, zanahoria y cebolla.

La iniciativa busca fomentar la producción de alimentos en el hogar y ampliar el acceso a una alimentación saludable en todo el territorio provincial.