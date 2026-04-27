Córdoba desarrolla un “mini bosque” para combatir el cambio climático

La ciudad de Córdoba suma una nueva iniciativa ambiental con el desarrollo de la “Célula de Bosque”, un sistema innovador que apunta a mitigar el cambio climático mediante la restauración de ecosistemas.

El proyecto fue impulsado por la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y seleccionado en el programa internacional “Innovar por el Clima”, coordinado a nivel local por CorLab, dependiente de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital del municipio.

La propuesta consiste en un dispositivo que integra árboles, arbustos, gramíneas y herbáceas nativas dentro de un contenedor biodegradable y plantable, diseñado para generar un pequeño ecosistema autosustentable.

Según explicaron desde el equipo, el sistema permite que las raíces de las especies trabajen de manera conjunta, favoreciendo la captura de carbono, la mejora del suelo, el control de la erosión y la atracción de fauna nativa.

El desarrollo estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de estudiantes, investigadores y docentes de la UCC, en articulación con organismos como el CONICET, el INTA y centros especializados en biodiversidad.

Actualmente, el prototipo se encuentra en etapa de validación, con el objetivo de escalar su implementación en espacios urbanos, periurbanos y rurales, especialmente en zonas afectadas por incendios, deforestación o estrés hídrico.

La iniciativa también busca consolidarse como una herramienta replicable en distintas regiones, con potencial de aplicación en municipios y provincias que enfrenten problemáticas ambientales similares.