Cultura en Córdoba: una semana de teatro, memoria y ópera

La Agencia Córdoba Cultura invita a disfrutar de una nueva semana cargada de propuestas que recorren el territorio provincial y celebran la diversidad de expresiones artísticas.

Del 27 de abril al 3 de mayo, la programación reúne teatro itinerante, actividades de memoria y una destacada producción lírica, pensadas para públicos de todas las edades y con acceso en distintos puntos de la provincia.

En ese sentido, continúa el programa Teatro Itinerante 2026, una iniciativa que vuelve a poner en movimiento las artes escénicas con una impronta federal. Durante la semana, el ciclo llegará a localidades como el paraje Cachi Yaco (departamento Sobremonte), San José de la Dormida y Villa Tulumba (departamento Tulumba), mientras que en la ciudad de Córdoba se presentará en Villa Azalais, con funciones que combinan teatro, circo, títeres y clown.

Cada propuesta construye un universo propio que apela a la emoción, la imaginación y los valores, especialmente pensado para las infancias y el público familiar.

El martes 28, a las 14, la reflexión y la memoria serán protagonistas con Memoria en foco, una actividad que articula cine y artes visuales en dos espacios culturales de la ciudad. Se proyectará el documental Papeles de la memoria, en el Centro Cultural Córdoba, seguido de un recorrido por las muestras Papeles de la memoria y La tierra los nombra, en el Museo Emilio Caraffa.

La propuesta invita a reconstruir historias atravesadas por el terrorismo de Estado y a reflexionar sobre la memoria colectiva, con entrada gratuita y cupo limitado.

El cierre de la semana llegará el domingo 3, a las 19, con Ópera Viajera, una producción que reúne a los elencos oficiales en el escenario del Teatro Real. La puesta integra al Seminario de Canto del Teatro del Libertador, la Comedia Cordobesa y el Teatro Estable de Títeres en un espectáculo accesible para todo público. El repertorio incluye fragmentos de grandes obras del género lírico, con música de Puccini, Mozart, Weber, Rossini y Donizetti, en una propuesta que acerca la ópera a nuevas audiencias.

A continuación, las actividades destacadas de la semana. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en cultura.cba.gov.ar.

Lunes 27 de abril

A las 18:30. Cine en Biblioteca Córdoba: “Sed de Sangre” (de Park Chan-wook, Corea del Sur, 2009)

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

En Abril abordamos el cine de Park Chan-Wook y su mezcla de violencia estilizada, belleza visual, exploración psicológica y giros narrativos inesperados. Sinopsis: Sang-hyun, un caritativo sacerdote que suele visitar a los pacientes del pequeño hospital de su ciudad, vive atormentado por las dudas y la desesperación que le provoca un mundo dominado por el sufrimiento y la muerte. El deseo de salvar vidas lo lleva a África, para participar en un proyecto cuyo objetivo es encontrar una vacuna contra un virus letal. Allí contrae una enfermedad mortal de la que se recupera casi milagrosamente. La gente, convencida de sus poderes de curación, empieza a ir en peregrinación a su casa. Sin embargo, una noche, Sang-hyun sufre una recaída y muere. A la mañana siguiente, se ha convertido en vampiro: se siente animado por una nueva vitalidad, pero siente un gran rechazo por sí mismo, al verse transformado en una criatura sanguinaria. Basada en la novela de Emile Zola: Therese Raquin, en donde un triángulo amoroso llevará al límite a sus protagonistas. Entrada libre y gratuita.



A las 18:30. Cine: “Corazones Jóvenes” (de Anthony Schatteman, Bélgica, 2026)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Thriller político ambientado en el Brasil de 1977. La trama sigue a Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento y se refugia en Recife durante el Carnaval, descubriendo que es vigilado por las fuerzas de la dictadura militar. Nominada al Oscar a Mejor película internacional. Repite martes 21, a las 20:30, y miércoles 22, a las 18. Entrada general: $5.000, estudiantes y jubilados $2.500.

Martes 28 de abril

A las 14. Memoria en foco: proyección de la película “Papeles de la Memoria”

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401 y Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

A 50 años del Golpe militar de 1976, una doble propuesta: proyección del documental “Papeles de la memoria”, en el auditorio del Centro Cultural Córdoba, y posterior recorrido por las exhibiciones “Papeles de la memoria” y “La tierra los nombra”, en el Museo Caraffa. El documental narra la experiencia de la familia Deutsch, secuestrada durante el terrorismo de Estado, y la red de mensajes clandestinos que les permitió conservar la comunicación y la sociabilidad durante la detención. La exposición “La tierra los nombra” aborda la búsqueda de los cuerpos de personas desaparecidas durante la última dictadura en Córdoba. Dibujos, fotografías, videos y testimonios de familiares reconstruyen la historia de la Loma del Torito, sitio de enterramientos clandestinos vinculado al ex centro clandestino La Perla. Entrada gratuita por orden de llegada. Cupo limitado, sujeto a capacidad de sala.

A las 15. Teatro Itinerante: Quri Qala, el tesoro en la montaña (de Foco a la mano)

Escuela secundaria rural IPETyM 63 Anexo – Paraje Cachi Yaco, Dpto. Sobremonte

Teatro de Títeres / ATP / 50 min

Leyenda sobre el tesoro de los Incas. Quri y Qala recorren la montaña buscando su llamita perdida. Combina títeres de mesa, planos y narración oral sobre valores milenarios. Entrada gratuita

A las 17. Cine: “Un fantasma a su servicio” (de Ratchapoom Boonbunchachoke, Tailandia, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Tras la trágica muerte de Nat a causa de la contaminación por polvo, March se ve consumido por el dolor. Pero su vida cotidiana da un vuelco cuando descubre que el espíritu de su mujer se ha reencarnado en una aspiradora. Por absurdo que parezca, su vínculo se reaviva, haciéndose más fuerte que nunca. Repite a las 21; miércoles 29 a las 17 hs. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine: “Caso 137” (de Dóminik Moll, Francia, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Stéphanie, agente de policía de Asuntos Internos, es asignada a un caso relacionado con un joven gravemente herido durante una tensa y caótica manifestación en París. Si bien no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, el caso adquiere un cariz personal al descubrir que la víctima es de su ciudad natal y transformará el caso 137 en algo más que un simple número. Repite miércoles 29 a las 19; jueves 30 a las 17; sábado 02 de mayo a las 19:15 y domingo 03 de mayo a las 19 hs. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.

Miércoles 29 de abril

A las 10:30. Teatro Itinerante: El Investigatopo (de Chachakün)

Escuela Gob. Santiago del Castillo – Villa Azalais, Córdoba capital

Teatro de títeres / ATP / 45 min

Clásica obra de títeres de guante. Una gallina escapa para poner un huevo en libertad, pero un zorro lo hurta. Entra en escena el detective “Investigatopo”para resolver el caso de forma divertida. Repite a las 14:30. Entrada gratuita



A las 12. Referentes en primera persona: Visita del Turco Oliva

Museo del Cuarteto – Colón esquina Rivera Indarte

En el marco del ciclo de visitas de nuestros referentes recibimos al Turco Oliva (cachumba), artista indiscutido del cuarteto cordobés, para compartir una tarde íntima de música, anécdotas y memoria viva en nuestra sala de vinilos. Un encuentro cercano para recorrer su historia, escuchar relatos en primera persona y celebrar el patrimonio sonoro popular. Entrada gratuita con cupo limitado. Inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/o7U5cq8vABS9Ztfe6



A las 20:30. Temporada Real: “La Noche del Humor”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez- San Jerónimo 66

Humor y Música con Marcos Ontivero y la participación especial de Mauro Acevedo y Raúl Zalazar. Duración: 75 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $15.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.

A las 21. Ciclo de Cine Armenio: “Nahapet” (de Henrik Malyan, Armenia, 1977)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

A 111 años del Genocidio Armenio se proyecta un relato profundamente humano sobre un sobreviviente del genocidio que, tras perderlo todo, intenta reconstruir su vida en un nuevo entorno, enfrentando el peso del recuerdo y el silencio. Entrada libre y gratuita

Jueves 30 de abril

A las 10. Teatro Itinerante: Hasta el Momento (de Marla Rastelli)

Centro de Jubilados – San José de la Dormida, Dpto. Tulumba

Teatro de Títeres / ATP / 50 min

Marla, artista de viejos circos, cuenta sus historias de aquellos años a través de destrezas y humor. Un viaje en el tiempo para toda la familia. Entrada gratuita

A las 14. Teatro Itinerante: Animaladas, el último sapucay (de Verde que te quiero verde)

Comedor Pami del Centro de Jubilados – Villa Tulumba, Dpto. Tulumba

Teatro de títeres / Infancias / 45 min

Viaje sensorial para conocer al Aguará Guazú, animal en peligro de extinción. Relata la historia de un ejemplar capturado y llevado a la ciudad, donde es rescatado por una proteccionista que lo confunde con un perro. Reflexiona sobre la libertad y el cuidado del medioambiente. Entrada gratuita

A las 18. Libros contra la biblioclastia: A 50 años de la quema de libros por el III Cuerpo del ejército

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Conversación sobre el catálogo de Ediciones del Callejón. Con motivo del 50 aniversario de la quema de libros por decisión del III Cuerpo del ejército durante la dictadura de 1976, los expositores abordarán las temáticas de la memoria, los derechos humanos y la biblioclastia; apoyándose en libros del catálogo de Ediciones del Callejón. Participan: Yael Noris Ferri psicoanalista, ensayista y escritora y Ricardo Di Mario, escritor, historiador y director de Ediciones del Callejón. Organizan Biblioteca Córdoba, Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional y Ediciones del Callejón. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine espacio INCAA: “Nuestra tierra” (de Lucrecia Martel, Argentina, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

En 2009, un hombre y dos cómplices intentan desalojar a los miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina. Reclamando la propiedad de la tierra y armados con pistolas, matan al líder de la comunidad, Javier Chocobar. El asesinato queda grabado en vídeo. Tras nueve años de protestas, en 2018 se abre finalmente un proceso judicial. Durante todo este tiempo, los asesinos siguen libres. La película combina las voces y fotografías de la comunidad con imágenes de los tribunales para explorar la larga historia de colonialismo y despojo de tierras que condujo a este crimen. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 20. Cine Club del CCC: “CBGB” (de Randall Miller, 2013)

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401

En esta ocasión se presenta el ciclo organizado por la Radio y Streaming “Park”: “Ya no somos Freaks – Solo películas de Rock”, que recupera la historia de movimientos y lugares que cambiaron para siempre a las sociedades del mundo. La música, el cine, la literatura y las artes plásticas son el punto en común para cada proyección. Antes de cada presentación, se realizará una charla junto a conductores de programas de Park dando la bienvenida y un comentario breve sobre la proyección. Sinopsis:Este documental dirigido por Randall Miller cuenta la historia del mítico bar de Nueva York CBGB . Este pequeño bar le dio la posibilidad de tocar por primera vez a los Ramones, Blondie, Television, Talking Heads y muchos más. El famoso CBGB abrió sus puertas en 1973 de la mano de un visionario del under como Hilly Crystal. Entrada libre y gratuita (hasta agotar la capacidad)

A las 20:30. Folclore Real: Gabriel Polidoro presenta “Concretando Sueños”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Un espectáculo único que fusiona distintos pasajes de la carrera del artista, explorando la vida cotidiana con historias que te harán reír, soñar y reflexionar. Este show invita a conectar, emocionarse y reencontrarse en una experiencia inmersiva y llena de nostalgia y alegría. Un show para reír, emocionar y volver a creer que todo es posible. Duración: 100 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $20.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.

A las 20:30. Jueves de Comedia: “La errante: Una madre Coraje”

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Está habitada por una mujer que emerge de la oscuridad del escenario para construir una relación íntima y directa con cada espectador. Por momentos, da la sensación de que la protagonista le habla solo a uno, que el espacio se achica hasta convertirse en una conversación personal. La obra logra lo que el teatro mejor sabe hacer: volver presente lo que duele, lo que persiste, interpelar a través de preguntas y tocar las fibras más sensibles del público para reflexionar acerca del dolor humano. El espectador tendrá la impresión de encontrarse frente a ella, a la verdadera Anna Fierling, con su tono provocador, irónico, despectivo, cínico, despiadado y, a veces tierno, de madre. Una sobreviviente, errante, comparte con cada espectador algunos temas sumamente actuales, en particular el de la guerra, el del ser madre, no solamente en el marco de un conflicto armado, en muchos momentos ejemplo y metáfora de la realidad. Coproducción de Teatro Real – Agencia Córdoba Cultura SE y el Instituto Italiano de Cultura del Consulado General de Italia en Córdoba. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: +12. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.

A las 21. Cine: “Valor Sentimental” (de Joachim Trier, Noruega, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar. Repite sábado 02 de mayo a las 17 y 21:15 y domingo 03 a las 17 y 21:15. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.

Viernes 1 de mayo

Día del trabajor

Sábado 2 de mayo

A las 17. Muestra “Franciscus 1226–2026: 800 años de la muerte de San Francisco”

Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325

En el marco del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís, se presenta una muestra de arte religioso con obras vinculadas a la tradición franciscana. La exposición forma parte de una movida cultural más amplia impulsada por la Familia Franciscana Argentina en la ciudad, que incluye música, teatro y actividades académicas durante el fin de semana. La propuesta busca convocar a todo público, más allá de lo religioso, y poner en valor el legado espiritual y artístico de San Francisco. La muestra se podrá visitar el 2 y 3 de mayo de 10 a 19 h. Entrada libre y gratuita.

A las 18:30. Escena Nacional: “Las Cosas Maravillosas”

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esta es la misión del personaje que protagoniza la historia. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, la obra es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida. Repite a las 20:30. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: +13. Entradas: $25.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.

A las 20. Danza en el Real: “Trashandina”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Una experiencia visceral y explosiva. Un estado de ánimo. Un paisaje urbano, en una mirada contemporánea. Duendes y Magias. Un grupo de inadaptados se encuentra para desenterrar al diablo del carnaval. Duración: 70 minutos. Edad recomendada:todo público. Entradas: Anticipadas $15.000 – Día de la función $20.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.



A las 20. Tangos en el Centro: Ensamble Municipal de Música Ciudadana

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Leopoldo Lugones 401

Vuelve el ciclo “Tangos en el Centro», los primeros sábados de cada mes. En coordinación con Cultura de la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura invita a la primera fecha del año del Ensamble Municipal de Musica Ciudadana. Es uno de los Elencos Estables de la Municipalidad de Córdoba, creado en el año 2004 con el propósito de rescatar y poner en valor un repertorio fundamental para la cultura ciudadana: el tango, el vals y la milonga. Bajo la dirección de Damián Torres, destacado bandoneonista y referente del género, el ensamble profundiza su trabajo interpretativo con una mirada que articula tradición y actualidad, manteniendo viva la esencia de estas músicas. Esta fecha cuenta con el director invitado Pablo Jaurena. Bandoneonista, arreglador, compositor y director. Entrada gratuita (Se retiran desde una hora antes en recepción del CCC – hasta agotar capacidad).

A las 20. 40 Años de «Soy lo que soy»

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

Sandra Mihanovich presenta un espectáculo que revive y evoca un trabajo fundamental en la música argentina de los ´80. A 40 años del disco «Soy lo que soy», el mensaje de autenticidad y aceptación de uno mismo, más allá de los estándares sociales, prejuicios o expectativas ajenas, sigue siendo un emblema de identidad individual. Localidades por Autoentrada y en boletería (Vélez Sarsfield 365): platea, valor diferenciado de 104.500 y 93.500; cazuela, 77.000; tertulia, 66.000; paraíso, 44.000 pesos.

Domingo 3 de mayo



A las 11. Tejiendo infancias

Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66

Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Elencos oficiales presentan “Opera Viajera”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

El Seminario de canto Teatro del Libertador bajo la dirección artística de Matias Saccone, la Comedia Cordobesa con la puesta en escena de Lucía Nocioni y el Teatro Estable de Títeres con Luis Micheli como invitado, interpretan un programa compuesto por: “Coro a bocca chiussa” de la ópera Madame Butterfly de Puccini; “Padronciana” de la ópera Las Bodas de Fígaro, de Mozart; “El cazador furtivo” de la ópera Der Freischutz de Weber; “Viva el grande Kaimakan” de la ópera La Italiana en Argel, de Rossini; “Saria possible” de la ópera L’elisir d’amore, de Donizetti; y más. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $10.000 – Disponibles en autoentrada.com y boletería del teatro.

A las 20. Kevin Johansen & Liniers

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

El cantautor interpreta sus éxitos, mientras el dibujante ilustra en tiempo real sobre una pantalla. Kevin Johansen y Liniers fusionan música y dibujo espontáneo, celebrando más de 15 años de sociedad artística. Últimas localidades disponibles en tertulia y paraíso, en venta por Autoentrada y en boletería (Vélez Sarsfield 365): tertulia, 40.000, y paraíso 35.000.