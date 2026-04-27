Falda del Carmen: no le gustaron las críticas y declaró "persona no grata" a su opositor

Falda del Carmen. La paz habitual de Falda del Carmen se vio sacudida en las últimas semanas por un enfrentamiento político que escaló de los perfiles de Facebook a los despachos oficiales. La Comuna, encabezada por la gestión de Rubén Liendo, tomó la drástica decisión de declarar “persona no grata” a Jorge Guía, referente de la agrupación opositora Fuerza Vecinalista y ex candidato a jefe comunal.

El conflicto tiene su raíz en la organización de un acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Jorge Guía, junto a su espacio político, pretendía realizar un homenaje en un espacio público de la localidad. Sin embargo, según relató el propio dirigente, la respuesta de la Comuna no fue la esperada.

Guía denunció públicamente que, al intentar avanzar con la organización, recibió advertencias oficiales de que, de realizarse el evento, se procedería al desalojo mediante el uso de la fuerza pública. El argumento comunal fue la falta de cumplimiento de los "protocolos de uso de espacios públicos", aunque desde la oposición aseguran que dichos protocolos nunca fueron exhibidos ni entregados tras ser solicitados por escrito.

La escalada en redes sociales

Tras la cancelación del acto para evitar incidentes, el malestar se trasladó al plano digital. Guía utilizó sus redes sociales para criticar la medida, calificándola de arbitraria y autoritaria. Estas publicaciones fueron el "combustible" que llevó al oficialismo a emitir una resolución inédita.

Desde la Comuna, emitieron un comunicado tajante: "Ante las reiteradas publicaciones falsas, agraviantes y malintencionadas de Jorge Guía en redes sociales, hemos decidido declarar su figura como persona no grata. No permitiremos que se utilice la causa Malvinas para desprestigiar el trabajo institucional y dañar la convivencia democrática".

Para el gobierno local, las expresiones de Guía no forman parte de la libertad de expresión, sino que constituyen un ataque sistemático destinado a erosionar la imagen de las autoridades locales.

"Persecución política": La defensa de Guía

Por su parte, el dirigente de Fuerza Vecinalista no tardó en responder. En diálogo con EL DIARIO, Guía sostuvo que la declaración es un "mamarracho institucional" que busca disciplinar a la oposición.

"Es una herramienta de amedrentamiento. Nos prohíben usar la plaza, nos amenazan con la policía por querer dejar una ofrenda floral a nuestros héroes y ahora intentan cancelarme socialmente con una resolución", disparó el dirigente, quien además recordó que su espacio representa a una parte considerable del electorado (quedando en segundo lugar en los últimos comicios detrás de la alianza oficialista).

Ante la medida, muchos vecinos de Falda del Carmen ven con preocupación el uso de herramientas estatales para sancionar a un ciudadano por sus opiniones políticas.

La rivalidad entre Liendo y Guía viene desde la campaña de 2023, donde los cruces por la transparencia administrativa ya eran frecuentes. La declaración de "persona no grata" no tiene efectos legales penales (no impide que Guía circule por el pueblo), pero funciona como una fuerte condena moral y política que crispa el clima social.

¿Qué sigue?

Si bien no se han reportado movilizaciones masivas, el equipo legal de Fuerza Vecinalista no descarta realizar presentaciones ante el INADI o la Justicia provincial por discriminación ideológica. Por el momento, la resolución sigue firme y el diálogo entre las partes parece estar totalmente roto, dejando a Falda del Carmen en medio de una grieta que, lejos de cerrarse, parece profundizarse con cada posteo y cada decreto.

