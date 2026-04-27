Huerta Grande: trabajan en el mejoramiento del alumbrado público

Huerta Grande. Desde la Municipalidad de Huerta Grande informaron que, a través del área de Alumbrado Público se llevaron adelante trabajos de luminaria en la zona de la feria, logrando restablecer y normalizar el servicio.

En el lugar se realizó el recambio de cajas y la instalación de un nuevo pilar eléctrico, cumpliendo con las normas IRAM vigentes, garantizando mayor seguridad y eficiencia para vecinos y visitantes.

"Seguimos trabajando para mejorar los servicios y la calidad de vida de toda la comunidad", dijeron desde área de Prensa municipal.