La Falda presentó su Calendario de Eventos 2026

La Falda. Con más de 55 propuestas confirmadas y nuevas iniciativas en desarrollo, La Falda continúa consolidándose como un destino en crecimiento dentro del turismo de reuniones.

El lanzamiento fue encabezado por el intendente Ricardo Javier Dieminger, junto a la directora de Fiestas, Festivales y Eventos Lara Mazzucco y el vicepresidente del Córdoba Convention & Visitors Bureau, Esteban Biasi, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado.

La agenda anual reúne eventos culturales, deportivos y educativos a lo largo de todo el año, con propuestas destacadas como el Festival Nacional de Tango y la Fiesta Nacional del Alfajor.

Este calendario refleja el dinamismo del destino y la confianza del sector en La Falda como sede de eventos: “Este calendario es el resultado de un gran trabajo en equipo, donde cada actor aporta al crecimiento de la ciudad.” dijeron.

La Falda reafirma así su compromiso con el desarrollo, la generación de oportunidades y su proyección como ciudad anfitriona de grandes encuentros

