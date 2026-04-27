“Memoria en Piedra”, una invitación a leer el pasado en clave patrimonial

Valle Hermoso. En el marco de la Feria del Libro 2026 de Valle Hermoso, la escritora Graciela Luján Pedraza presentará su obra “Memoria en Piedra”, una propuesta que invita a recorrer el pasado desde un territorio tan tangible como simbólico: los espacios funerarios del Valle de Punilla.

La cita será el viernes 8 de mayo a las 11:00, en la Carpa Estructural ubicada en Walter Consalvi 234, donde la autora desplegará una cartografía sensible del recuerdo a través de su trabajo: una “Ruta del Patrimonio Funerario del Valle de Punilla” que trasciende la mera descripción histórica para transformarse en experiencia cultural.

En tiempos donde la memoria suele diluirse en la velocidad de lo inmediato, la propuesta de Pedraza recupera la densidad del tiempo. Cada lápida, cada inscripción, cada símbolo tallado en piedra funciona como un archivo abierto, una forma de narrar vidas, afectos y procesos sociales que moldearon la identidad regional.

Más que un recorrido por cementerios, Memoria en Piedra se presenta como un ejercicio de lectura del paisaje: allí donde el silencio parece imponerse, emergen relatos que dialogan con la historia profunda del valle, sus migraciones, sus creencias y sus formas de despedir a los suyos.

La actividad se inscribe en una programación que busca ampliar los márgenes de la literatura, integrándola con el patrimonio, la historia y la reflexión sobre la identidad local. En ese cruce, la palabra escrita deja de ser únicamente texto para convertirse en territorio.

La invitación está abierta: detenerse, observar y escuchar lo que la piedra todavía tiene para decir.

