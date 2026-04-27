San Roque: con maquinaria propia, se reparan las calles de la localidad

San Roque. La reparación de las calles de tierra de la Comuna de San Roque son una prioridad para el actual jefe comunal Jorge Bustamante, que en el último tiempo ha adquirido una serie de maquinarias para los trabajos.

"Seguimos trabajando en varios barrios y en la semana que comienza hoy lunes 27, vamos a continuar en los barrios con mayores problemas tras las lluvias" dijeron desde el municipio.



Detalles de las reparaciones:

Arreglo de calles sobre Sierra Grande.

Arreglo de calles sobre Kapanga.

Arreglo de calles sobre Turf.

Arreglo de calles sobre Los Molles.

Arreglo de calles sobre Amadeo Sabatini.

