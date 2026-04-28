A 10 años, la fundación de Jean Maggi cambia de nombre

El gobernador Martín Llaryora recibió en el Centro Cívico a representantes de la Fundación Jean Maggi, en el marco de su décimo aniversario, etapa en la que la organización anunció que adoptará el nombre de “SuperAdaptados Fundación”.

El encuentro se dio junto a su fundador, Jean Maggi, y sirvió para repasar el recorrido de la entidad, que desde Córdoba impulsa la inclusión de niños y niñas con discapacidad a través del deporte, especialmente mediante la fabricación y entrega de bicicletas adaptadas.

Durante la reunión, el mandatario destacó el trabajo sostenido de la organización y ratificó el compromiso de la Provincia con políticas públicas orientadas a la inclusión, el acceso a derechos y el acompañamiento de personas con discapacidad.

Desde la Fundación señalaron que el cambio de nombre marca una nueva etapa, con el objetivo de ampliar el alcance de sus acciones y consolidar una identidad vinculada a la superación y la accesibilidad.

En paralelo, se desarrollan actividades especiales por el aniversario. Este martes se realizará una gala en el Palacio Ferreyra con la participación de Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes, mientras que el miércoles se concretará en el estadio Kempes una nueva entrega de bicicletas adaptadas y una charla sobre resiliencia.

La organización, creada en 2016, proyecta continuar su crecimiento con nuevas iniciativas, manteniendo su enfoque en el deporte como herramienta de inclusión social.