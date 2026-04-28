Alta Gracia: comenzó la convocatoria abierta para el 25 de Mayo

Alta Gracia. El municipio de Alta Gracia informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar del tradicional desfile por el 25 de Mayo, una de las celebraciones más convocantes del calendario local.

Según se indicó, la inscripción se realiza de manera digital a través de formularios específicos destinados a instituciones educativas, organizaciones intermedias y también a quienes deseen formar parte de la Feria de Platos.

Los interesados deben completar los formularios disponibles en la sección “Desfile 25 de Mayo”, dentro del apartado especial dedicado a la fecha en el sitio web oficial del municipio: www.altagracia.gob.ar

El plazo para anotarse se extenderá hasta el 22 de mayo inclusive.

Como cada año, la ciudad se prepara para una jornada marcada por el encuentro comunitario, el fervor patrio y la participación de diversas instituciones locales.