Cerró la etapa testimonial del jury a fiscales por Nora Dalmasso

Este lunes por la noche concluyó en la Legislatura de Córdoba la etapa testimonial del jury de enjuiciamiento contra los fiscales que intervinieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso.

El proceso, que se extendió durante cinco días, apunta contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de presunto mal desempeño y negligencia grave.

Las audiencias comenzaron el 21 de abril y finalizaron este 27 pasadas las 22, con la declaración de exfiscales generales, fiscales de Cámara y funcionarios judiciales vinculados a la causa.

Durante el debate prestaron testimonio 31 personas, entre ellas especialistas en criminalística, médicos forenses, integrantes de la Policía Judicial y familiares de la víctima. Además, el tribunal resolvió distintas incidencias, como el desistimiento de testimonios y la incorporación de nueva prueba.

El jurado encargado de definir el caso está integrado por la vicepresidenta de la Legislatura, Julieta Rinaldi, junto a legisladores provinciales y una vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Con el cierre de esta etapa, el proceso avanzará hacia los alegatos, previstos para el 6 de mayo desde las 8.30. Luego, el Jurado de Enjuiciamiento deberá deliberar y emitir una resolución antes del 28 de mayo, donde se definirá si corresponde o no la destitución de los fiscales.