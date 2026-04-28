La Cumbre: Veterinaria y Zoonosis continúa visitando los barrios

Córdoba
martes, 28 de abril de 2026 · 01:58

La Cumbre. Así se vive la campaña antirrábica en La Cumbre: desde el área de Veterinaria y Zoonosis municipal se acerca a cada rincón para cuidar la salud de las mascotas y de toda la comunidad.
"Gracias a todos los vecinos que ya se acercaron y fueron parte. Consultá el cronograma de lo que queda de abril y el de mayo para saber cuándo estamos en tu barrio.  Sumate a esta campaña gratuita y ayúdanos a seguir construyendo una comunidad más saludable", dijeron en la invitación.

 

Cronograma de mayo
 

Lunes 4
• Malvinas - Plaza - 13:30 a 15:30 hs

Martes 5
• Santa Elena - Plaza - 13:30 a 15:30 hs

Miércoles 6
• Sintonía - Plaza en frente a Iglesia Fátima - 13:30 a 15:30 hs

Jueves 7
• El Progreso - Esquina - 13:30 a 15:30 hs

Viernes 8
• Argentino - Ex matadero - 13:30 a 15:30 hs

Lunes 11
• Argentino - CIC - 13:30 a 15:30 hs

Martes 12
• Valle del Sol - Virgen - 13:30 a 15:30 hs

Miércoles 13
• Centro - Plaza 25 de Mayo - 13:30 a 15:30 hs

Jueves 14
• Centro - Frente a la ex Shell - 13:30 a 15:30 hs

Viernes 15
• Proyecto Carayá - 13:30 a 14:30 hs
• Tiu Mayú - Colegio - 14:30 a 15:30 hs

Lunes 18
• Estancia El Rosario - 13:30 a 15:30 hs

A tener en cuenta


Prestá atención al día en que estaremos en tu zona
Recordá llevar a tu perro con correa (y bozal si es necesario)
Los gatos deben ir en transportadora o bolso seguro
Edad mínima para vacunar: a partir de los 4 meses
 

