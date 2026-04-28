La Cumbre: Veterinaria y Zoonosis continúa visitando los barrios
La Cumbre. Así se vive la campaña antirrábica en La Cumbre: desde el área de Veterinaria y Zoonosis municipal se acerca a cada rincón para cuidar la salud de las mascotas y de toda la comunidad.
"Gracias a todos los vecinos que ya se acercaron y fueron parte. Consultá el cronograma de lo que queda de abril y el de mayo para saber cuándo estamos en tu barrio. Sumate a esta campaña gratuita y ayúdanos a seguir construyendo una comunidad más saludable", dijeron en la invitación.
Cronograma de mayo
Lunes 4
• Malvinas - Plaza - 13:30 a 15:30 hs
Martes 5
• Santa Elena - Plaza - 13:30 a 15:30 hs
Miércoles 6
• Sintonía - Plaza en frente a Iglesia Fátima - 13:30 a 15:30 hs
Jueves 7
• El Progreso - Esquina - 13:30 a 15:30 hs
Viernes 8
• Argentino - Ex matadero - 13:30 a 15:30 hs
Lunes 11
• Argentino - CIC - 13:30 a 15:30 hs
Martes 12
• Valle del Sol - Virgen - 13:30 a 15:30 hs
Miércoles 13
• Centro - Plaza 25 de Mayo - 13:30 a 15:30 hs
Jueves 14
• Centro - Frente a la ex Shell - 13:30 a 15:30 hs
Viernes 15
• Proyecto Carayá - 13:30 a 14:30 hs
• Tiu Mayú - Colegio - 14:30 a 15:30 hs
Lunes 18
• Estancia El Rosario - 13:30 a 15:30 hs
A tener en cuenta
Prestá atención al día en que estaremos en tu zona
Recordá llevar a tu perro con correa (y bozal si es necesario)
Los gatos deben ir en transportadora o bolso seguro
Edad mínima para vacunar: a partir de los 4 meses