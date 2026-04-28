Córdoba – cultura en la calle

La danza toma las esquinas de Córdoba con shows en semáforos

Intervenciones urbanas se realizarán este miércoles por el Día Internacional de la Danza, con artistas oficiales e independientes
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Córdoba
martes, 28 de abril de 2026 · 15:33

Córdoba celebrará el Día Internacional de la Danza con intervenciones en la vía pública este miércoles 29 de abril, llevando espectáculos a esquinas clave de la ciudad para sorprender a quienes circulen durante la jornada.

La propuesta, denominada “Baile con acento cordobés”, transformará los semáforos en escenarios urbanos con presentaciones a cargo de bailarines de elencos oficiales y compañías independientes.

Las intervenciones se realizarán de 10 a 12 en avenida Hipólito Irigoyen, frente a plaza Dalmacio Vélez Sarsfield, y de 16 a 18 en la intersección de avenida Colón y General Paz.

La iniciativa es organizada por el Área Danza Contemporánea de la Agencia Córdoba Cultura y reunirá artistas del Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova del Teatro del Libertador General San Martín, la compañía La Pendiente, un elenco dirigido por Yanina Colomé, el ballet folclórico Orígenes y el grupo flamenco Vaya Alboroto.

La fecha conmemora el nacimiento de Jean-Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno, y busca resignificar la danza como una expresión accesible y cotidiana.

Desde la organización señalaron que la propuesta apunta a acercar el arte a la comunidad, ocupar el espacio público y mostrar que la danza es un lenguaje universal que puede ser habitado por todos los cuerpos.

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