La Justicia avanza con los créditos tras la caída de La Taba

El Juzgado Civil y Comercial de 33° Nominación de la ciudad de Córdoba dictó las sentencias de verificación de créditos en los concursos preventivos de los garantes de la firma frigorífica La Taba SRL, en el marco de un proceso que se desprendió tras la quiebra indirecta de la empresa.

Las resoluciones alcanzan a los socios garantes Ignacio Rafael Vasena, Lucas Vasena, Manuel María Vasena, Ignacio Alejandro Vasena Marengo, Jorge Esteban Vasena Marengo y Nicolás Vasena, quienes afrontan procesos concursales individuales.

La jueza interviniente, Marcela Susana Antinucci, explicó que el concurso preventivo de La Taba SRL derivó en quiebra indirecta antes de que se consolidara el pasivo mediante las verificaciones de créditos en el proceso principal.

En ese contexto, señaló que esta situación generó el desprendimiento de la causa principal respecto de los concursos preventivos de cada uno de los avalistas, debido a las diferencias en el encuadre legal y los objetivos de cada proceso.

De este modo, la verificación de créditos continúa de manera independiente en cada uno de los concursos, marcando un nuevo avance en el desarrollo judicial vinculado a la firma frigorífica.