Nueva forestación en Sinsacate

Sinsacate. "En Sinsacate seguimos sembrando futuro. El pasado sábado 25 de abril vivimos una jornada muy especial en la Senda de Camino San Cayetano, donde llevamos adelante una nueva plantación en el marco del programa Una Nueva Vida, Un Árbol”, dijo el intendente Carlos Ciprian.

Se sumaron 40 ejemplares de árboles nativos, en homenaje a los niños y niñas nacidos durante el 2025 y lo que va del 2026.

"Un gesto lleno de amor que conecta generaciones, cuida el ambiente y deja raíces para el mañana. Gracias a cada familia que se acercó y fue parte de este momento tan significativo", concluyó Ciprian.

