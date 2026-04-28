Reconocieron en la Legislatura al músico Tomy Llaver

La Legislatura de Córdoba reconoció este martes al cantante y guitarrista Tomy Llaver por su trayectoria artística, su compromiso académico y su aporte a la cultura, en una distinción aprobada por unanimidad.

El acto contó con la participación de la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien acompañó la iniciativa impulsada por la legisladora Karen Acuña. La Unicameral destacó al joven artista como un referente para la juventud cordobesa, valorando su desarrollo en el ámbito musical y su compromiso social.

Durante el reconocimiento, Prunotto resaltó la importancia de promover valores vinculados al arte y la formación personal. Por su parte, Acuña subrayó que la distinción fue acompañada por los 70 legisladores de los distintos bloques políticos, lo que reflejó un amplio consenso.

Thomas Llaver Ochova, conocido artísticamente como Tomy Llaver, agradeció el reconocimiento y señaló que representa el esfuerzo, la constancia y la dedicación tanto en lo artístico como en lo académico.

El joven, de 17 años, construyó una trayectoria destacada desde temprana edad, participando en programas televisivos de alcance nacional y llevando el rock a distintos escenarios. Además, es fundador de la banda Debeser, con la que ha lanzado producciones y participado en festivales culturales.

Su perfil combina la actividad artística con un fuerte desempeño académico: fue abanderado durante toda su escolaridad y actualmente cursa la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. También fue distinguido en 2022 por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba como “Niño Destacado”.

El reconocimiento incluyó la entrega de una placa y una presentación musical en vivo del artista ante los presentes.