Refuerzan hospital por la crisis con PAMI en Marcos Juárez

El Gobierno de Córdoba puso en marcha un plan de emergencia para reforzar el Hospital de Marcos Juárez, en un contexto de fuerte incremento en la demanda de atención, especialmente de jubilados afectados por el conflicto con prestadores del PAMI.

La intervención incluye la incorporación de nueve camas de internación —seis de piso y tres de terapia intermedia— y la reconfiguración de la guardia central, donde se habilitarán cinco camas con oxígeno y monitoreo, además de un shock room completamente equipado.

El objetivo es descomprimir la atención hospitalaria en un escenario que se prevé más exigente con la llegada del invierno y el aumento de enfermedades respiratorias. Muchos de los pacientes que hoy acuden al sistema público contaban previamente con cobertura de PAMI o privada.

El plan también contempla la adecuación del sistema de gases medicinales para optimizar el funcionamiento de áreas críticas como guardia, quirófano y sala de partos.

En paralelo, se sumarán seis enfermeros y cinco médicos para fortalecer la atención y cubrir la expansión de servicios.

La inversión total supera los 150 millones de pesos e incluye equipamiento como camas, monitores multiparamétricos e insumos de emergencia. Además, el hospital incorporará una nueva ambulancia de alta complejidad, que será la tercera unidad disponible.

La medida apunta a sostener la capacidad de respuesta del sistema de salud en el interior provincial ante una demanda creciente en un contexto de tensión en la red de prestadores.