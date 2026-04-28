Reunión clave en Córdoba para enfrentar la narcocriminalidad

El Ministerio Público Fiscal participó en las últimas horas de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, desarrollada en el Centro Cívico de Córdoba, con el objetivo de coordinar acciones frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado.

La actividad fue encabezada por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y contó con la presencia del fiscal general, Carlos Lezcano, el fiscal adjunto Héctor David, junto a representantes de organismos del Estado, la Justicia, fuerzas de seguridad, gobiernos locales y el ámbito académico.

Se trata de un espacio interinstitucional permanente que busca analizar y anticipar escenarios vinculados a la narcocriminalidad, a partir del uso de información integrada y evidencia.

Durante el encuentro se trabajó en la definición de líneas de acción y en la toma de decisiones orientadas a mejorar la eficacia de las intervenciones en distintos puntos del territorio provincial.

La mesa apunta a fortalecer la coordinación entre organismos y a consolidar una respuesta más articulada frente a fenómenos delictivos complejos.