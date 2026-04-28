Se habilitó la Avenida Luchesse con cuatro carriles completos

La avenida Padre Luchesse quedó completamente duplicada tras la habilitación del último tramo en Villa Allende, consolidándose como uno de los principales corredores viales del Gran Córdoba. La obra abarca 5,4 kilómetros entre la autovía Ruta E-53 y la rotonda del golfista, con dos carriles por sentido en toda su extensión.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura del tramo final de 1,8 kilómetros, comprendido entre el acceso a la urbanización La Morada y la rotonda. Con esta intervención, se completó la duplicación total de la traza, con una inversión provincial de 11.800 millones de pesos.

Los trabajos, ejecutados por Caminos de las Sierras, incluyeron la construcción de una segunda calzada, cantero central elevado, obras de drenaje, señalización, defensas y forestación. Además, se reordenó el acceso al Villa Allende Shopping con una intersección semaforizada y calles colectoras para mejorar la circulación en uno de los puntos más transitados.

En materia de iluminación, se instalaron 137 columnas con 261 luminarias LED a lo largo del corredor, sumadas a otras 42 columnas en el tramo final, reforzando la visibilidad y seguridad vial.

Según datos oficiales, unos 130 mil cordobeses utilizan diariamente esta vía que conecta la ciudad de Córdoba con localidades de Sierras Chicas como Villa Allende, Saldán, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos. La obra permite reducir tiempos de viaje, eliminar cuellos de botella y mejorar las condiciones de tránsito en todo el sector.

Tras la finalización, los trabajos continuarán sobre la autovía Ruta E-53, donde se ejecuta el ensanche de 500 metros en la calzada oeste, en sentido hacia Córdoba, para aliviar la congestión en uno de los tramos más cargados del corredor.