Votan para poner el nombre de Postillón José Luis Basualdo al Ipet 413 de Sinsacate

Sinsacate. La Comunidad Educativa del Ipet 413 de Sinsacate, llevará adelante una votación para colocarle el nombre a esa institución inaugurada en 2024 y uno de los propuestos es "Postilloncito José Luis Basualdo", en honor al niño mártir de Barranca Yaco que fue asesinado el 16 de febrero de 1835 junto al caudillo riojano Juan Facundo Quiroga y todos los integrantes de su comitiva.

El encargado de hacer conocer detalles sobre José Luis Basualdo será el Magister Carlos Alfredo Ferreyra, quién indicó: "Estamos muy contentos que el IPET 413 de Sinsacate haya encarado la campaña para la imposición de un nombre a su colegio. Y me toca contarles quién fue el postillón José Luis Basualdo. Gracias a una investigación del escritor y periodista Luis Hernán López hemos logrado descubrir toda la vida de este pequeño niño de 12 años que acompañó a Facundo Quiroga en su último viaje, en el viaje en el que son todos asesinados en Barranca Yaco", destacó Ferreyra.

José Luis Basualdo era un niño nacido en Villa del Totoral y estaba haciendo su primer viaje como postillón, o sea, como peón de las postas entre Ojo de Agua, al norte de Macha, y Sinsacate. Debían estar llegando al mediodía del 16 de febrero de 1835 a la posta de Sinsacate, pero toda la comitiva de Facundo Quiroga fue emboscada en Barranca Yaco: "Ahí asesinaron a todos, inclusive al pequeño José Luis Basualdo. El niño totoralense fue degollado mientras gritaba llamando a su 'mamita'. José Luis Basualdo fue un niño mártir inocente del federalismo y que debería haber estado estudiando y no trabajando", dijo el director de los Museos Jesuíticos del norte cordobés.

"Este ejemplo es el que nosotros queremos potenciar para que sepamos que los niños tienen que estudiar. El trabajo es de los adultos y en este caso, además, el crimen del postilloncillo se enlaza con la historia del federalismo argentino. José Luis Basualdo, era hijo de Ana María Ábila y José León Basualdo. Ambos habían contraído matrimonio en la capilla de Sinsacate en un 20 de agosto de 1815. Basualdo es un niño mártir del federalismo. Así que la historia está totalmente entrelazada y queremos proponerles que voten el nombre de Postillón José Luis Basualdo para el secundario de Sinsacate", concluyó Ferreyra.

Flamantes instalaciones

El gobernador Martín Llaryora y el intendente de Sinsacate Carlos Ciprián inauguraron oficialmente el nuevo edificio del IPET 413 de Sinsacate en octubre de 2024. La moderna construcción alberga cerca de 200 estudiantes.

La oferta educativa se centra en la formación como Técnico en Mecanización Agropecuaria, lo que permite a los alumnos capacitarse con competencias tales como diseño y proyecto de elementos, componentes, dispositivos y equipos mecánicos para la producción agropecuaria.



