Córdoba abre sus templos en una noche única y gratuita

Este jueves 30 de abril, de 20:00 a 23:00, se realizará una nueva edición de “La Noche de los Templos”, una iniciativa que invita a vecinos y visitantes a recorrer distintos espacios de culto de Córdoba capital de manera libre y gratuita.

La actividad no requiere inscripción previa y no tiene un punto de inicio fijo: cada persona puede armar su propio recorrido y elegir qué templos visitar dentro del horario establecido.

El circuito incluye iglesias, mezquitas, sinagogas y templos históricos y modernos, reflejando la pluralidad de credos que conviven en la ciudad. Participan comunidades franciscanas, jesuitas, dominicas, capuchinas, carmelitas, evangélicas, metodistas, anglicanas, así como representantes de religiones judías, musulmanas y distintas iglesias orientales.

Durante la jornada, los visitantes podrán conocer la historia, las tradiciones y el patrimonio espiritual de cada espacio, con propuestas que buscan promover el diálogo interreligioso y el encuentro en comunidad.

La iniciativa es organizada por la Dirección General de Culto, dependiente de la Secretaría de Gobierno, con el acompañamiento del Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ).

Entre los templos que abrirán sus puertas se encuentran el Seminario Mayor Nuestra Señora de Loreto, la Iglesia Compañía de Jesús, la Basílica Santo Domingo, la Iglesia San Francisco de Asís, la Sinagoga Beit Israel, la Sociedad Árabe Musulmana – Mezquita, la Catedral Greco Melquita y diversas parroquias e iglesias de distintos barrios de la ciudad.