Huerta Grande: cierran las inscripciones para los cursos del CEDER

Huerta Grande. Concluirá mañana el plazo para inscribirse a los Cursos Presenciales-Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo CEDER que se dictarán en Huerta Grande.

Cursos



Alfabetización Informática-Operador de Informática.

Asistencia en Ebanistería-Ebanistería y Carpintería de Banco.

Asistente Electricista Habilitado Categoría 3-Electricista en Inmuebles.

Operador de Informática para Administración y Gestión-Operador de Informática.

Requisito para la inscripción: los interesados deberán tener CIDI.

Las inscripciones son presenciales entre las 7:30 y las 13:30hs, en el Centro de la Diversidad Cultural (Arruabarrena 900 -estación del ferrocarril).

Informes e inscripciones al: 3548-561539.

