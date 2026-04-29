Huerta Grande: cierran las inscripciones para los cursos del CEDER
Huerta Grande. Concluirá mañana el plazo para inscribirse a los Cursos Presenciales-Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo CEDER que se dictarán en Huerta Grande.
Cursos
Alfabetización Informática-Operador de Informática.
Asistencia en Ebanistería-Ebanistería y Carpintería de Banco.
Asistente Electricista Habilitado Categoría 3-Electricista en Inmuebles.
Operador de Informática para Administración y Gestión-Operador de Informática.
Requisito para la inscripción: los interesados deberán tener CIDI.
Las inscripciones son presenciales entre las 7:30 y las 13:30hs, en el Centro de la Diversidad Cultural (Arruabarrena 900 -estación del ferrocarril).
Informes e inscripciones al: 3548-561539.