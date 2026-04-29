La Cumbre: Arriba las Hu! Manos presenta “Un botón en mi cabeza”

La Cumbre. Llegará el próximo domingo 3 de mayo desde las 17 hs al Microcine Sala Caraffa – Pje. Tassano 55- todo el teatro de Títeres a La Cumbre con la obra “Un botón en mi cabeza”, del grupo Arriba las Hu! Manos. La obra es una propuesta llena de imaginación, humor y emoción para disfrutar en familia.

Estrenada en 2009, esta obra ha representado a Argentina y Chile en más de 100 festivales internacionales, fue traducida a 7 idiomas y recibió premios de jurados de todo el mundo.

La entrada general tendrá un costo de $5.000.

"Vení a vivir una tarde diferente, donde las historias cobran vida y la magia del teatro nos invita a jugar, sentir y reflexionar", destaca la invitación.

