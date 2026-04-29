La Falda: comenzó el Plan Integral de Ordenamiento y Mantenimiento Urbano

La Falda. La Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente de La Falda puso en marcha un plan de trabajo que se desarrollará de manera progresiva en cada uno de los barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar el orden, la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos.

Las tareas incluyen limpieza y acondicionamiento de calles, tanto asfaltadas como de tierra, además del ordenamiento de espacios comunes y trabajos de puesta en valor del entorno urbano.

En esta primera etapa, las intervenciones ya comenzaron en el Barrio Villa Ramón Soria, y continuarán de forma semanal en distintos sectores de la ciudad.

Este programa forma parte de una planificación sostenida que busca seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

