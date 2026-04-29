Llaryora inauguró la primera etapa de la sede de la UPC

El gobernador Martín Llaryora inauguró la primera etapa de la sede de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en Marcos Juárez, en un acto que compartió con la intendenta Sara Majorel y la rectora Julia Oliva Cúneo.

Se trata del primer módulo de un proyecto que contempla tres etapas de construcción y que ya se encuentra operativo, destinado a las actividades académicas de la sede regional “Bernardo Houssay” y del Centro Universitario local.

El espacio cuenta con 930 metros cuadrados cubiertos e incluye siete aulas teóricas, biblioteca, lactario, comedor con cocina y sanitarios, además de áreas comunes pensadas para la comunidad educativa.

La obra forma parte de un desarrollo más amplio que prevé una superficie total de 3.864 metros cuadrados y una inversión superior a los 5.100 millones de pesos.

Desde la Provincia destacaron que el edificio fue diseñado con criterios de accesibilidad, incorporando rampas, ascensores y sanitarios adaptados, además de accesos diferenciados que permiten el funcionamiento independiente de los distintos bloques.

En paralelo, la UPC asumió la provisión de equipamiento, servicios esenciales como agua, luz, gas y conectividad, así como las tareas de mantenimiento, limpieza y seguridad del predio.

El nuevo espacio está pensado como un punto de integración académica, donde convivirán la universidad provincial y el Centro Universitario de Marcos Juárez, consolidando el polo educativo de la ciudad.

Esta sede forma parte de un plan que prevé la construcción de 15 establecimientos similares en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior.