Llaryora recorrió el sudeste cordobés con anuncios de obras, viviendas y aportes

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, desarrolló una gira por el departamento Marcos Juárez que incluyó las localidades de Camilo Aldao, General Baldissera y Colonia Barge, donde encabezó actos, entregó viviendas y anunció nuevas obras para las comunidades.

En Camilo Aldao, el mandatario destacó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios, más allá de las diferencias políticas. Allí entregó tres viviendas del programa Vivienda Semilla y anunció la construcción de cinco unidades habitacionales más. Además, confirmó la ejecución de un polideportivo social, con una inversión de 550 millones de pesos, y fondos para obras de cordón cuneta y adoquinado por 100 millones.

Durante su visita, también se otorgaron créditos del Banco de la Gente y se anunciaron aportes económicos para instituciones locales, incluyendo una asistencia especial para los bomberos voluntarios.

Luego, en General Baldissera, Llaryora participó de un acto en el SUM municipal, donde entregó escrituras sociales y créditos. Entre los principales anuncios, confirmó el envío de una ambulancia para el centro de salud, una inversión de 100 millones de pesos para finalizar un Centro de Desarrollo Infantil y la construcción de cinco nuevas viviendas. También se destinarán fondos para infraestructura urbana, espacios públicos e instituciones comunitarias.

Finalmente, en Colonia Barge, una pequeña comuna del departamento, el gobernador entregó dos viviendas y anticipó otras cinco en ejecución. Además, anunció aportes para mejorar la conectividad mediante la instalación de una antena de monitoreo, la refacción del centro de salud y obras en la plaza principal. También se confirmaron fondos para instituciones y bomberos de la región.

En cada una de las localidades, el mandatario reafirmó la importancia de sostener la inversión pública en el interior provincial, con obras y programas que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos.