Más iluminación y más seguridad en Santa María de Punilla

El gobierno municipal de Santa María de Punilla avanza con las obras de alumbrado público. Durante esta semana, se estuvo trabajando en la colocación de columnas metálicas y nuevas luminarias de LED en la calle San José.

De esta forma, se suman dos nuevas cuadras de iluminación en el barrio Villa Bustos.

Las tareas se completaron en el tramo comprendido desde calle Echeverría hasta Horacio Quiroga y en calle San José, desde calle Horacio Quiroga hasta Leopoldo Lugones.